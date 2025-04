Festa da Penha 2025 presta homenagem ao Papa Francisco

A Festa da Penha 2025, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, começa este ano marcada por um profundo sentimento de luto e reverência. A organização da festa lamenta com imensa tristeza o falecimento de nosso Santo Padre, o Papa Francisco, figura essencial para o catolicismo mundial e inspiração constante para milhões de fiéis.

Tema da festa reforça mensagem deixada por Francisco

O tema escolhido para este ano, “Com Maria, peregrinos de esperança”, adquire ainda mais significado diante da partida do Pontífice. Inspirado no Jubileu da Esperança, anunciado pelo próprio Papa Francisco, o lema ecoa a mensagem central do seu pontificado: a proximidade de Deus como fonte de esperança para todos.

Confira a íntegra:

NOTA FESTA DA PENHA – MORTE PAPA FRANCISCO Um Peregrino de Esperança no céu! A Festa da Penha 2025 lamenta com profunda tristeza o falecimento de nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O tema da festa deste ano, “Com Maria, peregrinos de esperança” é inspirado no Jubileu anunciado pelo próprio Papa. Francisco, ao anunciá-lo, disse que “cada um de nós precisa de esperança: as nossas vidas, às vezes cansadas e feridas, os nossos corações sedentos de verdade, bondade e beleza, os nossos sonhos que nenhuma escuridão pode extinguir. Tudo, dentro e fora de nós, invoca esperança e vai procurando, mesmo sem o saber, a proximidade a Deus”. E assim faremos nesses dias de devoção à Mãe das Alegrias: espalhar a mensagem de que a esperança preencha os nossos dias e homenagear este Santo Padre, que seguiu os passos de Francisco de Assis em todo o seu pontificado. Ele sempre será exemplo de amor, de união, compaixão, respeito e olhar fraterno. Nossa Senhora das Alegrias, a Mãe da Penha o acolha em seu colo materno. Paz e Bem!