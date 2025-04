Festival Colônia Kids tem show infantil, pipoca e algodão doce grátis

Neste domingo (27), em Piúma haverá uma boa opção de lazer para as famílias. A Quadra do Bairro Céu Azul recebe o Festival Colônia Kids, um evento gratuito que promete um final de semana mágico para as crianças.

A partir das 15h, os pequenos poderão se divertir com um show infantil especial, para encantar todas as idades. Além disso, haverá distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

O evento convida toda a comunidade para aproveitar momentos de lazer, carinho e muita diversão.