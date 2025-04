Goleiro Manga, ídolo do futebol brasileiro, morreu!

Haílton Corrêa de Arruda, mais conhecido como goleiro Manga, morreu na manhã desta terça-feira (8), aos 86 anos, vítima de um câncer de próstata. Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol sul-americano, Manga faria 89 anos no próximo dia 26 de abril, data que também marca o Dia do Goleiro, criada em sua homenagem.

Ídolo em diversos clubes e símbolo de uma geração

Manga construiu uma carreira marcada por conquistas e idolatria em diferentes clubes. No Internacional, o goleiro brilhou nos anos 1970 e foi peça fundamental nas campanhas que renderam ao clube dois títulos brasileiros consecutivos, em 1975 e 1976. Seu desempenho no Colorado é lembrado até hoje por torcedores e especialistas.

Goleiro Manga marcou época no Botafogo

Antes de chegar ao Internacional, o goleiro Manga foi destaque no Botafogo, onde atuou de 1959 a 1968. Durante esse período, foi tetracampeão carioca e tricampeão do Torneio Rio-São Paulo, fazendo parte de um time histórico que contava com craques como Garrincha, Nilton Santos e Jairzinho.

Sucesso internacional com o Nacional do Uruguai

A carreira de Manga ultrapassou as fronteiras do Brasil. No Nacional do Uruguai, ele teve uma passagem vitoriosa, conquistando quatro campeonatos nacionais e a Libertadores da América. O goleiro se tornou um dos poucos brasileiros a brilhar no futebol uruguaio, reforçando seu status de lenda sul-americana.

Passagens por outros clubes e títulos importantes

Além dos grandes momentos vividos em Internacional, Botafogo e Nacional, Manga defendeu outros clubes com destaque. Atuou por Sport, Operário-MS, Coritiba, Barcelona de Guayaquil e até mesmo pelo Grêmio, onde foi campeão gaúcho em 1979. Sua longevidade no futebol é admirada até hoje.

Reconhecimento nacional e internacional

O legado de Manga transcende os títulos. Reconhecido como um goleiro técnico, seguro e carismático, ele foi um dos primeiros jogadores brasileiros a conquistar o respeito internacional em sua posição. Sua postura em campo e sua liderança o tornaram referência para gerações futuras de goleiros.

Homenagens e legado eterno

Desde o anúncio da morte do goleiro Manga, clubes e personalidades do esporte prestam homenagens ao ídolo. As redes sociais foram inundadas por mensagens de carinho e agradecimento pela contribuição do ex-jogador ao futebol. Seu nome continuará sendo lembrado como sinônimo de excelência na posição de goleiro.

Dia do Goleiro eterniza o nome de Manga

Criado em homenagem ao nascimento de Manga, o Dia do Goleiro, comemorado em 26 de abril, simboliza o impacto do ex-jogador na história do futebol brasileiro. A data se tornou um momento de celebração e reconhecimento para todos os atletas que desempenham essa função essencial em campo.

Carreira marcada pela superação e paixão pelo esporte

Mesmo enfrentando desafios fora dos gramados, como a luta contra o câncer de próstata, Manga sempre demonstrou força e resiliência. Sua história inspira não apenas atletas, mas todos que acompanham o esporte e admiram exemplos de superação e amor ao futebol.

Goleiro Manga: um ícone imortal do futebol sul-americano

Com uma trajetória que uniu talento, dedicação e títulos, Haílton Corrêa de Arruda, o eterno goleiro Manga, deixa um legado incomparável no futebol sul-americano. Sua partida encerra um capítulo glorioso do esporte, mas sua memória continuará viva nos corações dos torcedores e nas páginas da história do futebol.