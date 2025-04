GP do Japão: confira o grid de largada para este domingo (6)

Na madrugada deste sábado (6), Max Verstappen garantiu a pole position do GP do Japão, quebrando um jejum de 280 dias sem largar na frente na Fórmula 1. O piloto da Red Bull Racing marcou o tempo de 1m26s983, superando por apenas 0s012 o britânico Lando Norris, da McLaren, que larga ao seu lado na primeira fila neste domingo (6).

Lando Norris e Oscar Piastri completam o top 3

Em uma disputa intensa no circuito de Suzuka, Lando Norris cravou 1m26s995, ficando muito próximo da pole. Seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, também se destacou e garantiu a terceira posição com o tempo de 1m27s027, fechando uma dobradinha da McLaren entre os três primeiros colocados do grid de largada do GP do Japão.

Ferrari e Mercedes dividem a segunda fila

Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, ficou com a quarta colocação, marcando 1m27s299. Ao seu lado na segunda fila estará George Russell, da Mercedes, com o tempo de 1m27s318, apenas 0s019 atrás do monegasco. A disputa pelo meio do pelotão promete ser acirrada.

Estreantes e jovens talentos surpreendem

O jovem Kimi Antonelli, também da Mercedes, mostrou consistência e garantiu a sexta colocação no GP do Japão, enquanto Isack Hadjar, da equipe RB, surpreendeu com a sétima posição. Ambos mostraram bom ritmo e desafiaram nomes experientes do grid.

Hamilton e Albon aparecem no top 10

Lewis Hamilton, agora na Scuderia Ferrari, larga em oitavo, com o tempo de 1m27s610. Ele terá ao seu lado Alexander Albon, da Williams Racing, que ficou apenas 0s005 atrás. O top 10 se completa com Oliver Bearman, da Haas, cravando 1m27s867.

Gasly, Alonso e Tsunoda buscam recuperação

Na segunda metade do grid, Pierre Gasly (Alpine), Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) partem em posições intermediárias. O desempenho abaixo do esperado durante a classificação exigirá estratégias ousadas durante a corrida do GP do Japão.

Carlos Sainz é punido e perde posições

Apesar de marcar 1m27s836, Carlos Sainz, da Williams, foi punido e largará atrás de Alonso e Tsunoda. A penalização não foi detalhada no momento, mas afetará diretamente sua performance na prova de domingo.

Sauber e Alpine enfrentam dificuldades

Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, ambos da Sauber, ficaram longe do desempenho ideal, largando da 16ª e 17ª posições. A Alpine também enfrentou problemas com Esteban Ocon e Jack Doohan, que partirão da parte final do pelotão no GP do Japão.

Lance Stroll fecha o grid em último

O canadense Lance Stroll, da Aston Martin, não conseguiu extrair o máximo do carro e fechou o grid com o tempo de 1m29s271, ficando a mais de dois segundos da pole. A equipe terá que apostar em uma estratégia diferenciada para tentar pontuar.

Grid de largada completo para o GP do Japão

Max VERSTAPPEN (RBR) – 1m26s983 Lando NORRIS (McLaren) – 1m26s995 Oscar PIASTRI (McLaren) – 1m27s027 Charles LECLERC (Ferrari) – 1m27s299 George RUSSELL (Mercedes) – 1m27s318 Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 1m27s555 Isack HADJAR (RB) – 1m27s569 Lewis HAMILTON (Ferrari) – 1m27s610 Alexander ALBON (Williams) – 1m27s615 Oliver BEARMAN (Haas) – 1m27s867 Pierre GASLY (Alpine) – 1m27s822 Fernando ALONSO (Aston Martin) – 1m27s897 Liam LAWSON (RB) – 1m27s906 Yuki TSUNODA (RBR) – 1m28s000 Carlos SAINZ (Williams) – 1m27s836 *punido Nico HULKENBERG (Sauber) – 1m28s570 Gabriel BORTOLETO (Sauber) – 1m28s622 Esteban OCON (Haas) – 1m28s696 Jack DOOHAN (Alpine) – 1m28s877 Lance STROLL (Aston Martin) – 1m29s271

A corrida do GP do Japão acontece neste domingo (6) e promete fortes emoções desde a primeira curva em Suzuka.