Grave acidente na Rodovia do Sol deixa condutor ferido em Anchieta

Na madrugada deste sábado (19), um motorista que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) se envolveu em um acidente na Rodovia do Sol (ES 060), na altura do bairro Portal de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele perdeu o controle do veículo, subiu no canteiro central, colidiu com um poste e capotou.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal de Anchieta. O condutor, que ficou ferido, recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o seu estado de saúde.