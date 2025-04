Guaçuí avança com melhorias na zona rural

A Prefeitura Municipal de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Obras, tem intensificado os trabalhos de melhorias nas zonas rurais do município. Entre as ações realizadas estão a implantação de redes de manilhas para o escoamento adequado das águas pluviais, a limpeza e o alargamento das estradas vicinais, além da recuperação de trechos danificados pelo tempo e pelas chuvas.

Essas intervenções têm como principal objetivo garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para os moradores e produtores rurais, facilitando o deslocamento, o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso aos serviços essenciais.

De acordo com a Prefeitura, as esquipes estão empenhadaa em promover melhorias contínuas na infraestrutura rural, reforçando seu compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da população guaçuiense.