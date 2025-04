Guaçuí: jovem de 16 anos é apreendido por roubo qualificado

A Polícia Civil de Guaçuí apreendeu, na noite da última quarta-feira (10), um adolescente de 16 anos durante uma Operação Saturação realizada no bairro Do Norte.

De acordo com a PC, contra o menor havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, em razão de um roubo qualificado cometido em 2022. Ele já possui diversas passagens pela polícia por outros crimes.

Ee foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), em Cachoeiro de Itapemirim.

