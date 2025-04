HBO Max: veja séries de comédia imperdíveis para maratonar no feriadão

Se você está em busca de entretenimento leve e divertido, o catálogo da hbomax em 2025 oferece excelentes opções de séries de comédia para maratonar. Com títulos premiados, animações irreverentes e sitcoms clássicos, a plataforma atende a todos os gostos. Confira a seleção com 10 séries de comédia imperdíveis na Max.

Sex and the City: amizade, moda e relacionamentos em Nova York

Clássica e atemporal, Sex and the City acompanha a vida de quatro mulheres independentes em Nova York, explorando temas como amor, sexo, carreira e moda. A série se tornou um ícone cultural e segue disponível na hbomax, sendo ideal para maratonar com muito estilo e boas risadas.

Two and a Half Men: humor irreverente e situações inusitadas

Estrelada por Charlie Sheen e mais tarde por Ashton Kutcher, Two and a Half Men mostra a rotina caótica de dois irmãos e um garoto sob o mesmo teto. Repleta de piadas ousadas, situações embaraçosas e personagens caricatos, a série é uma das comédias mais populares do catálogo da hbomax.

The Righteous Gemstones: comédia e crítica social

The Righteous Gemstones acompanha uma família de televangelistas milionários e suas contradições morais. Misturando humor ácido com crítica social, a série oferece episódios surpreendentes e irreverentes. Ideal para quem aprecia comédias provocativas disponíveis na hbomax.

Harley Quinn: animação adulta cheia de personalidade

A versão animada de Harley Quinn mostra uma personagem da DC Comics em uma perspectiva completamente nova. Com dublagem de Kaley Cuoco, a série entrega piadas rápidas, violência estilizada e um elenco de apoio carismático. Uma das animações mais irreverentes da hbomax em 2025.

Friends: o clássico que nunca sai de moda

Mesmo após décadas de sua estreia, Friends continua sendo uma das séries mais assistidas da hbomax. Acompanhe as aventuras de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe em Nova York e relembre (ou descubra) por que essa comédia é um fenômeno mundial.

The Big Bang Theory: nerds, ciência e muitas risadas

A rotina de um grupo de cientistas com dificuldades sociais é o foco de The Big Bang Theory. A série combina referências nerds, situações embaraçosas e diálogos rápidos para criar um dos sitcoms mais populares da última década, disponível na hbomax.

Um Maluco no Pedaço: clássico dos anos 90 na Max

Estrelada por Will Smith, Um Maluco no Pedaço mistura humor e crítica social em uma trama sobre um jovem de bairro humilde que vai morar com os tios ricos em Bel-Air. A série conquistou gerações e continua relevante no catálogo da hbomax.

2 Broke Girls: comédia sobre amizade e empreendedorismo

2 Broke Girls acompanha Max e Caroline, duas jovens tentando abrir um negócio de cupcakes enquanto enfrentam dificuldades financeiras. Com piadas diretas e química entre as protagonistas, a série oferece uma comédia leve e moderna, ideal para quem busca diversão na hbomax.

The Office (EUA): cotidiano corporativo com muito humor

Gravada no estilo mockumentary, The Office mostra o dia a dia de uma empresa de papel e seus funcionários peculiares. A série é marcada pelo humor desconfortável e pelas atuações memoráveis, especialmente de Steve Carell como Michael Scott. Um clássico da hbomax.

Curb Your Enthusiasm: o humor constrangedor de Larry David

Criada e estrelada por Larry David, Curb Your Enthusiasm aposta em situações sociais embaraçosas e diálogos improvisados. A série é indicada para quem aprecia um humor mais ácido e sarcástico, e segue como uma das comédias mais autênticas da hbomax.

Com essas 10 sugestões, fica mais fácil escolher a próxima série para maratonar na hbomax. Seja para rir sozinho ou com amigos, essas comédias prometem bons momentos e muitos episódios memoráveis.