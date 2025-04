Homem com mandado de prisão é detido em Mimoso com arma e drogas

Um homem foi preso na localidade de Brejo Mole, em Mimoso do Sul, na última segunda-feira (14), pela Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, a equipe recebeu a denúncia de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria na região. Os policiais seguiram até o local e o encontraram.

Na residência, os policiais localizaram uma arma de fogo, uma bucha de maconha e um aparelho celular.

O suspeito e todo o material apreendido foram levados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

