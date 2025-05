Homem é atacado com facão após tentar separar briga em Vila Velha

Um homem de 35 anos deu entrada no Pronto Atendimento do bairro São Conrado, em Vila Velha, na noite da última terça-feira (29), após ser atingido com um golpe de facão na região da cabeça.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida por populares e levada ao PA de Riviera da Barra. Para os militares, o homem relatou que tentava separar uma briga envolvendo dois indivíduos em um bar, e um dos envolvidos não gostou de sua intervenção.

Ele informou que o suspeito foi até sua casa, pegou um facão e retornou ao bar, desferindo o golpe contra ele.

O acusado foi encontrado em sua residência e conduzido pela polícia à 2ª Delegacia Regional.