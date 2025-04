Homem é atropelado na zona rural de Alegre; motorista fugiu

Na manhã deste domingo (27), por volta das 9h30, um Volkswagen Gol azul atropelou um homem de 24 anos. O carro estava com o para-brisa trincado.

Segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu sem prestar socorro. Ele seguiu em direção ao distrito de Anutiba.

Uma ambulância do Pronto-Socorro de Alegre atendeu a vítima e a levou para o Pronto-Socorro local. O boletim médico informou que o homem sofreu uma fratura no fêmur e um corte na cabeça. Ele será transferido para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar fez buscas, mas, até o momento, não encontrou o motorista responsável pelo atropelamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui