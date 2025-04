Homem é preso após agredir a ex-companheira em Vila Velha

Um homem de 38 anos foi detido após agredir a ex-companheira dentro de um veículo no bairro Itapuã, em Vila Velha, na última sexta-feira (18). De acordo com o relatos, o agressor tentou golpeá-la com uma faca e ainda arrancou mechas de seu cabelo.

Além disso, conforme relatado à polícia, o homem também teria empurrado e acertado um soco na filha do casal, que ainda é uma criança.

Por nota, a Polícia Civil informou que, o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e por ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).