Homem é preso com grande quantidade de drogas e dinheiro em Calçado

Um homem de 51 anos foi preso com uma grande quantidade de drogas na localidade de Alto Calçado, em São José do Calçado, na última segunda-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até a residência do suspeito após denúncias de que ele estaria ostentando uma arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, o suspeito foi visto jogando uma bolsa preta no chão. Nela, foram encontrados dez pinos de cocaína, quatro pedras de crack, uma bucha de maconha e R$ 4.708,00 em espécie.

Na casa do suspeito, foram localizados mais 35 pinos de cocaína, três balanças de precisão e um rádio comunicador. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

