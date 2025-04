Homem é preso por corrupção de menores em Cachoeiro

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro foi acionada na última quarta-feira (16) após a responsável pela instituição Recanto da Criança notar a falta de três menores. Segundo ela, os três saíram do local sem autorização.

De acordo com uma das servidoras, após contato telefônico dois dos menores retornaram espontaneamente, informando à equipe da GCM e à cuidadora de plantão que a terceira adolescente havia se deslocado até a residência de um homem, para onde, segundo relataram, costumavam ir com frequência. Os menores também alegaram que o indivíduo mantinha práticas de abuso sexual e fornecia substâncias entorpecentes.

Diante da gravidade das informações, o Ciodes determinou o reforço da equipe com outra viatura da GCM e a presença de um conselheiro tutelar. As autoridades se deslocaram até o endereço citado, no bairro Recanto. Ao chegarem, chamaram pela menor e foram atendidos pelo suspeito, que alegou que a jovem estaria dormindo por ter tomado um medicamento para dores de cabeça. Contudo, ao apresentar a adolescente às autoridades, ela demonstrava sinais evidentes de sedação.

Mais duas adolescentes encontradas

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que havia outras três menores em sua residência, permitindo a entrada da guarnição. No interior do imóvel, foram encontradas três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos. Com uma delas, foi apreendido um dichavador, uma bucha de substância semelhante à maconha e um papel de seda. Em um capacete localizado na sala, também foram localizados dois pedaços da mesma substância.

O homem foi detido e conduzido à 7ª Delegacia Regional da cidade, sem sinais de lesão ou resistência. As menores foram acompanhadas pelo conselheiro tutelar até a unidade de atendimento, sendo que uma delas foi encaminhada ao Hospital Infantil do bairro Aquidabã para avaliação médica. Até o fechamento do registro, a adolescente permanecia em observação.

As investigações seguem sob responsabilidade das autoridades competentes, e o caso será apurado com o rigor necessário, visando garantir a proteção integral das menores envolvidas.