Homem morre atingido por tora de eucalipto em São Gabriel da Palha

Um homem morreu após ser atingido por uma tora de eucalipto enquanto trabalhava no município de São Gabriel da Palha, na última quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Hospital São Gabriel após um homem dar entrada já sem vida. A recepcionista informou que se tratava de vítima de contusão na cabeça causada por uma tora de eucalipto. No local, os militares conversaram com um primo da vítima, que contou que o rapaz estava trabalhando em uma fazenda quando foi atingido.

Por meio de nota, a Polícia Científica informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na tarde da última quarta-feira (16), por volta das 14h, para o recolhimento do corpo em um hospital, no Centro de São Gabriel da Palha.

O corpo da vítima, um homem de 33 anos, foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.