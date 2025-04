Ibovespa hoje tem tensão comercial com queda de 3% e perda de pontos

O Ibovespa hoje registrou forte queda de 3%, encerrando o pregão desta sexta-feira (4) aos 126.800 pontos. A baixa expressiva foi impulsionada pela intensificação da guerra comercial entre grandes economias globais, aumentando a aversão ao risco entre investidores.

Dólar sobe e juros operam mistos

Além da queda da Bolsa, o dólar comercial disparou, fechando em R$ 5,81, com alta de 1,9%. O movimento reflete a busca por ativos mais seguros em meio ao cenário de incerteza internacional. Já os juros futuros oscilaram, com vencimentos mais curtos apresentando leve recuo e os mais longos subindo.

Petrobras e Vale puxam perdas do Ibovespa

A forte desvalorização do Ibovespa foi liderada pelas ações de Petrobras (PETR4), que caíram 6%, e de Vale (VALE3), que recuaram 5%. O desempenho negativo dessas gigantes do mercado brasileiro ocorreu devido à instabilidade nos preços das commodities e às novas tarifas impostas por países envolvidos na disputa comercial.

Bancos também sofrem impacto

Os grandes bancos não escaparam da onda vendedora. Papéis de Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3) encerraram o dia com quedas superiores a 2%. O receio de desaceleração econômica global e seus impactos no setor financeiro pressionaram as ações.

Guerra comercial eleva volatilidade no mercado

A guerra comercial entre grandes potências se intensificou nos últimos dias, aumentando a preocupação de investidores com impactos na economia global. A imposição de novas tarifas sobre produtos estratégicos e a ameaça de sanções adicionais elevaram a volatilidade nos mercados emergentes, incluindo o Brasil.

Investidores monitoram dados econômicos

Além do cenário externo turbulento, o mercado também reagiu à divulgação de indicadores econômicos no Brasil e no exterior. O setor industrial nacional mostrou desaceleração, enquanto dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos reforçaram apostas de que o Federal Reserve pode manter juros elevados por mais tempo.

Ibovespa pode seguir pressionado?

Especialistas apontam que o Ibovespa hoje pode continuar pressionado nos próximos dias, dependendo da evolução das tensões comerciais e do comportamento dos mercados globais. A instabilidade nas commodities e o fluxo de capital para ativos considerados mais seguros devem seguir impactando a Bolsa brasileira.

Cenário externo será decisivo na próxima semana

Os próximos dias serão fundamentais para definir a direção do mercado. Fatores como a postura de bancos centrais, novas medidas protecionistas e declarações de líderes políticos podem influenciar o rumo do Ibovespa hoje e dos principais índices globais.

A queda de 3% do Ibovespa reflete a turbulência no cenário internacional e a incerteza sobre os próximos passos da economia global. Com a alta do dólar e o desempenho negativo de ações de peso, investidores seguem atentos aos desdobramentos da guerra comercial e seus impactos no Brasil.