Idosa morre atropelada por carro da Prefeitura de São Mateus

Uma idosa, de 67 anos, morreu após ser atropelada no km 65 da BR-101, em São Mateus, na última segunda-feira (14). O veículo envolvido no acidente, conforme apurado, pertence à Secretaria Municipal de Educação.

Em nota, a Polícia Civil informou que o hospital acionou o serviço de transporte de cadáver para o recolhimento do corpo da vítima. A idosa deu entrada na unidade de saúde com politraumatismo torácico e craniano, causado pelo atropelamento. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos.

Em seguida, a perícia científica encaminhou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Mais tarde, por meio das redes sociais, a Prefeitura de São Mateus lamentou publicamente a morte da idosa. “Com profundo pesar, a Prefeitura de São Mateus comunica o falecimento da senhora Ana Maria Machado, carinhosamente conhecida como Índia”, diz a nota oficial divulgada pelo município.

Já a Ouvidoria Geral de São Mateus, encaminhou uma nota por email ao AQUINOTICIAS.COM.

Confira na íntegra:

“NOTA OFICIAL

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que na manhã desta segunda-feira, 14 de abril, ocorreu um acidente na altura do km 65 da BR-101, em São Mateus, envolvendo um veículo da Secretaria de Educação do Município. O acidente resultou no atropelamento de uma vítima, Ana Maria Machado, conhecida como Índia.

O Corpo de Bombeiros socorreu Ana Maria e a levou, ainda com vida, para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

SUPORTE À FAMÍLIA

A Prefeitura está oferecendo todo o suporte necessário para a família de Ana Maria neste momento difícil.

CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE

As circunstâncias do acidente seguem sem ser divulgadas.

SOLIDARIEDADE E PREVENÇÃO

A Prefeitura lamenta profundamente a perda de Ana Maria e se une em solidariedade à família. Nosso pensamento está com todos os amigos e familiares neste momento de luto.”