Idosa sofre queda em elevador de clínica em Cachoeiro

Uma idosa de 74 anos ficou ferida após cair no vão de um elevador do Edifício Clinical Center, no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na última quinta-feira (24).

A idosa estava indo se encontrar com o neto, que trabalha como dentista em um consultório no prédio. No entanto, ela não percebeu que o elevador não estava no andar e acabou caindo no vão.

O cirurgião-dentista, Dr. Hiago Menegardo, contou ao AQUINOTICIAS que sua avó estava indo ao consultório para uma consulta com ele. Ele a aguardava quando duas moças bateram à porta e relataram o acidente.

“Desci imediatamente as escadas, correndo, com muita pressa. Quando cheguei lá embaixo, vi que ela estava caída. Imediatamente pulei dentro do poço do elevador, porque fiquei com medo de o elevador descer e esmagar minha avó ali.”

Hiago contou à redação que a avó havia passado recentemente por uma cirurgia cardíaca e ele teve receio de que ela ficasse nervosa e passasse mal. “Entrei ali imediatamente para tentar acalmá-la e pedi que me abraçasse. Ela me abraçou, eu a levantei e a coloquei em pé. Quando a coloquei em pé, coloquei as mãos embaixo dos dois braços dela, de um lado e do outro, nas axilas, me agachei um pouco e a empurrei para cima. Nisso, ela conseguiu, com as próprias mãos, se apoiar na beirada e sair do elevador.” De acordo com Hiago, uma moça que estava do lado de fora do elevador ajudou a idosa a sair.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada a um hospital particular de Cachoeiro. Ela precisou realizar alguns exames devido aos ferimentos nas pernas e braços, além de um trauma na região da cabeça.