Igrejas do Sul do ES prestam homenagens ao papa Francisco nesta semana

Igrejas Católicas do Sul do Espírito Santo estão abrindo suas portas para receber fiéis e prestar homenagens ao papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos.

A Catedral de São Pedro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, acendeu uma vela e posicionou uma imagem do pontífice no altar. Diversos católicos se posicionam em frente ao quadro em oração, como forma de se despedir do pontífice.

A paróquia ainda programa, nesta semana, às 12h e às 18h30, missas que serão dedicadas ao papa Francisco.

Missa em Mimoso do Sul

Uma missa também será realizada na Igreja Matriz São José, no Centro de Mimoso do Sul, às 19h, nesta terça-feira. Presidido pelo pároco local, padre Gracione Algusto Alves, o rito será uma Celebração Eucarística em sufrágio da alma do papa Francisco, que, “após guiar com zelo e amor o rebanho de Cristo, foi chamado à eternidade pelo Senhor”.

Missa em Jerônimo Monteiro

A Celebração Eucarística em sufrágio da alma do papa Francisco será nesta quinta-feira, 24 de abril, às 19h na Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora. “Para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro” (Filipenses 1,21). A Missa será presidida pelo pároco local, Pe. Claudinei Bourguignon Mascarelo (Pe. Caio).

Paróquias do Sul do ES

Outros espaços católicos também irão promover missas dedicadas ao papa Francisco:

A Igreja Matriz Imaculada Conceição, em Vargem Alta, irá realizar uma missa nesta quarta-feira, 23 de abril, às 19h.

A Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Piaçú, irá realizar uma missa nesta quarta-feira, 23, às 19h30 na Igreja Matriz.

A Paróquia Nossa Senhora da Consolação, em Cachoeiro de Itapemirim, irá realizar uma missa às 19h30, desta quarta-feira, 23, na Igreja Matriz.

Além das celebrações especiais, todas as paróquias da Diocese de Cachoeiro também estão realizando, nas missas já programadas, esta mesma intenção, convidando os fiéis a se unirem espiritualmente.