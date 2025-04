IMAGENS FORTES| Mulher é atropelada e fica ferida em Cachoeiro

Uma mulher, ainda não identificada, ficou gravemente ferida após ser atropelada por um veículo de passeio no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quarta-feira (23).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a vítima caída no chão, recebendo atendimento médico e bastante ferida.

A Polícia Militar foi acionada e informou que a ocorrência está em andamento. Não há informações sobre o estado de saúde atual da vítima.

