Inacreditável! Veja porque Marcello Novaes terminou com Saory Cardoso

Marcello Novaes, ator veterano da TV Globo, confirmou o fim de seu relacionamento com a influenciadora digital Saory Cardoso, 33 anos mais jovem. A revelação aconteceu em entrevista à revista Quem, onde o ator de 62 anos falou brevemente sobre o término. Horas depois, Saory Cardoso usou as redes sociais para esclarecer o motivo do rompimento, surpreendendo os internautas.

Saory Cardoso revela motivo do término nas redes sociais

Em seu perfil oficial do Instagram, Saory Cardoso compartilhou nos stories que o fim do namoro ocorreu pouco tempo após ela realizar um procedimento estético nos glúteos. Segundo a influenciadora, a decisão de terminar partiu de Marcello Novaes e foi comunicada por telefone.

Preenchimento nos glúteos teria causado desconforto no ator

De acordo com Saory Cardoso, o preenchimento nos glúteos não foi bem recebido pelo ator. “O término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele”, afirmou a influenciadora.

Diferença de idade gerava comentários nas redes

A diferença de 33 anos entre Marcello Novaes e Saory Cardoso sempre chamou a atenção do público. Desde que assumiram o relacionamento, o casal era alvo de comentários nas redes sociais, tanto de apoio quanto de críticas.

Namoro com Marcello Novaes chegou ao fim repentinamente

O relacionamento, que vinha sendo mantido de forma discreta, terminou de forma repentina. Fãs de Saory Cardoso demonstraram surpresa e apoio à influenciadora após sua declaração sincera nos stories.

Seguidores apoiam Saory Cardoso após exposição do término

Nas redes sociais, muitos internautas saíram em defesa de Saory Cardoso, elogiando sua coragem de expor a situação. Comentários como “Você merece alguém que te aceite como é” e “Sua autoestima vem em primeiro lugar” ganharam destaque nos perfis de fofoca e entretenimento.

Procedimentos estéticos dividem opiniões

O caso reacendeu o debate sobre procedimentos estéticos e o impacto que eles podem ter em relacionamentos amorosos. Especialistas apontam que a decisão de modificar o corpo deve partir da própria pessoa e não de pressões externas.

Saory Cardoso reforça autoestima e liberdade sobre o corpo

Ainda nos stories, Saory Cardoso defendeu sua liberdade de fazer mudanças no corpo. “Eu fiz porque quis, porque me senti bem. Não esperava que isso fosse causar um término”, declarou a influenciadora, reforçando sua postura de empoderamento feminino.

Marcello Novaes não voltou a se manifestar após pronunciamento

Até o momento, Marcello Novaes não respondeu às declarações de Saory Cardoso. A entrevista concedida à Quem continua sendo a única manifestação pública do ator sobre o fim do namoro.

Saory Cardoso segue ativa nas redes e ganha novos seguidores

Após a repercussão do término, Saory Cardoso viu seu nome entre os assuntos mais buscados no Google. A influenciadora, que já contava com um grande número de seguidores, ganhou ainda mais visibilidade com o episódio. Seu perfil continua ativo, com postagens sobre moda, beleza e autoestima.