Inep isenção: veja como fazer o Enem 2025 de graça

A partir de segunda-feira, 14 de abril, os candidatos interessados em realizar o Enem 2025 poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame, divulgou as informações .

Prazo para solicitar isenção vai até 26 de abril

De acordo com o Inep, o prazo para solicitação de isenção da taxa do Enem 2025 vai de 14 a 26 de abril. Os pedidos devem ser exclusivamente pela Página do Participante, no site oficial do Enem. O candidato precisa informar o CPF e a data de nascimento para acessar o sistema.

Quem tem direito à isenção da taxa do Enem 2025

Estudantes para solicitar isenção da taxa do Enem precisam atender aos seguintes critérios:

Estar cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública;

em escola da rede pública; Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola particular e ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio ;

ou como bolsista integral em escola particular e ter ; Estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Resultado da isenção será em maio

O resultado preliminar da isenção da taxa está previsto para o dia 13 de maio. Os candidatos que tiverem o pedido negado poderão apresentar recurso entre 13 e 17 de maio, com o resultado final sendo divulgado no dia 24 de maio, segundo o cronograma oficial do Inep.

Inep reforça a importância do pedido de justificativa de ausência

Os participantes que obtiveram isenção no Enem 2024 mas não compareceram aos dois dias de prova devem apresentar justificativa de ausência para manter o direito à gratuidade em 2025. O prazo é o mesmo da solicitação de isenção: de 14 a 26 de abril.

Como solicitar a isenção da taxa do Enem

Para pedir a isenção da taxa do Enem 2025, o candidato deve:

Acessar a Página do Participante; Fazer login com a conta Gov.br; Preencher os dados solicitados; Enviar os documentos exigidos, se necessário.

Valor da taxa para quem não conseguir a isenção

Quem não se enquadrar nos critérios para isenção da taxa do Enem deverá pagar o valor de R$ 85,00, referente à inscrição do exame. O pagamento deverá ser feito até o prazo limite definido no edital, que será publicado após o término do período de isenção.

Enem 2025 mantém importância para acesso ao ensino superior

O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para diversas instituições públicas e privadas do Brasil. A nota do Enem é utilizada em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de ser exigida em processos seletivos de universidades portuguesas.

Acompanhe o cronograma oficial pelo site do Inep

Para evitar perder prazos importantes, o candidato deve acompanhar todas as etapas do processo pelo site do Inep. Lá, estão disponíveis o cronograma completo, orientações e documentos necessários para a solicitação da isenção da taxa do Enem 2025.