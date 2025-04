Influenciadora grava momento em que foi furtada no Lollapalooza

Uma influenciadora que foi ao festival Lollapalooza 2025, na zona sul de São Paulo, publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o momento em que foi furtada durante um dos shows, na noite de sábado (29).

Nas imagens, Alexia Ferreira, de 32 anos, se grava enquanto aproveita uma apresentação. Nos primeiros segundos da filmagem, um homem se aproxima dela e, no canto inferior direito, é possível ver que ele retira outro celular que ela guardava dentro de uma bolsa e vai embora.

Nesta segunda-feira (31), Alexia disse que fez um boletim de ocorrência online e agradeceu o apoio dos seguidores. “brigada por todas as mensagens de carinho que vocês estão me mandando!”, escreveu.

O caso está sendo analisado pela polícia. Procurada pelo Estadão, a equipe responsável pelo festival não se manifestou sobre o ocorrido. O espaço segue aberto.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui