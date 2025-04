Inscrições abertas para cursos profissionalizantes em Cachoeiro; veja

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com matrículas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos em Cachoeiro de Itapemirim, no período noturno. A iniciativa oferece uma excelente oportunidade para quem busca qualificação rápida e inserção no mercado de trabalho.

Voltados para quem deseja aprimorar suas habilidades ou conquistar o primeiro emprego, os cursos do SENAI são focados nas demandas atuais do setor industrial e de serviços, com o objetivo de oferecer capacitação prática e eficiente, contribuindo diretamente para o desenvolvimento profissional dos alunos.

Inscrições

As inscrições já estão disponíveis e podem ser feitas totalmente online. Contudo, para conferir todas as opções de cursos e garantir sua vaga, basta acessar o site: loja.senaies.com.br. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com os seguintes números: (28) 99901-1264 | (28) 3515-2170.

Confira os cursos disponíveis:

Maio:

Acabador de Rochas Ornamentais

Excel Básico

CAD 2D

Armador de Ferro

Junho:

Programador WEB

Julho:

Classificação de Rochas Ornamentais

Agosto:

Mecânico de Motocicletas

Serviço:

Cursos profissionalizantes

Cidade: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Cachoeiro de Itapemirim (ES) Acesse: loja.senaies.com.br

Contato: (28) 99901-1264 | (28) 3515-2170