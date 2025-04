INSS antecipa consulta ao valor do décimo terceiro salário de 2025

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a antecipação da consulta ao valor da primeira parcela do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais beneficiários. A medida já está disponível e contempla cerca de 34,2 milhões de pessoas em todo o país.

Pagamento do décimo terceiro começa em abril

O pagamento do décimo terceiro ocorrerá entre os dias 24 de abril e 8 de maio de 2025. O cronograma seguirá o número final do benefício, como já é padrão nos depósitos regulares do INSS. Os beneficiários podem conferir os valores através do aplicativo ou site MEU INSS.

Antecipação do décimo terceiro beneficia milhões

A iniciativa do governo federal visa adiantar recursos que, normalmente, só seriam no segundo semestre. Com isso, o governo pretende estimular a economia nacional, proporcionando maior poder de compra aos beneficiários neste início de ano.

Medida injeta mais de R$ 73 bilhões na economia

Com a antecipação do pagamento do décimo terceiro, a expectativa é de que cerca de R$ 73,3 bilhões sejam injetados diretamente na economia brasileira. O valor representa um reforço significativo no consumo, especialmente no comércio e setor de serviços.

Como consultar o valor do décimo terceiro do INSS

Basta fazer login com a conta Gov.br, acessar o menu “Extrato de Pagamento” e selecionar o mês correspondente à antecipação.

Quem tem direito ao pagamento do décimo terceiro

Recebem o 13º salário do INSS os aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.

Por que o pagamento do décimo terceiro foi antecipado

A decisão de antecipar o pagamento do décimo terceiro tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias e aumentar a liquidez no mercado, especialmente em um período marcado por incertezas econômicas e inflação elevada.

Calendário de pagamento seguirá número do benefício

Como de costume, o calendário será conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito. Os primeiros a receber serão aqueles com final 1, seguidos pelos demais nos dias úteis subsequentes.

Antecipação do décimo terceiro virou prática comum

A antecipação do pagamento do décimo terceiro do INSS tem se tornado uma prática recorrente nos últimos anos, principalmente como estratégia para movimentar a economia e apoiar financeiramente os segurados da Previdência Social.

Fique atento aos canais oficiais do INSS

Para evitar golpes, os beneficiários devem sempre consultar informações nos canais oficiais do INSS, como o site gov.br/meuinss, aplicativo Meu INSS e Central 135.