Instabilidade no WhatsApp causa transtornos; veja o que fazer

Na manhã deste sábado (12 de abril), milhares de usuários enfrentaram instabilidade no WhatsApp. O problema impediu o envio normal de mensagens e mídias, afetando tanto conversas individuais quanto grupos.

Mais de 1 mil reclamações foram registradas no site Downdetector às 9h, segundo dados da plataforma que monitora falhas em serviços digitais. Ainda que o número de relatos tenha diminuído por alguns minutos, novas notificações de falha voltaram a surgir por volta das 10h.

A repercussão foi imediata nas redes sociais. No X (antigo Twitter), a palavra-chave “WhatsApp” alcançou os trending topics, com mais de 141 mil postagens. A maioria das queixas mencionava dificuldade no envio de mensagens em grupos, o que sugere falha parcial na funcionalidade.

Até o momento, o WhatsApp não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A ausência de um comunicado tem gerado dúvidas entre os usuários sobre a origem da instabilidade.

Como lidar com a instabilidade do WhatsApp?

Para quem está enfrentando o problema, o ideal é verificar a conexão com a internet, fechar e abrir o aplicativo, além de acessar sites como o Downdetector para saber se há outras pessoas com o mesmo erro. Muitas vezes, a falha está nos servidores do próprio WhatsApp e se resolve em pouco tempo.

