Investigado por estupros e roubos é preso em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Noroeste (SPRNO), da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na última sexta-feira (11), um homem de 50 anos no município de Barra de São Francisco. O conduzido é investigado por crimes de estupro e roubo em Vila Velha.

A chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), delegada Cláudia Dematté, destacou que o Cerco Inteligente do Governo do Estado foi fundamental para o êxito da operação. “A ferramenta indicou que o suspeito estaria se deslocando para a zona rural da cidade de Barra de São Francisco. Com base nessas informações, as equipes policiais se mobilizaram rapidamente e conseguiram localizá-lo e efetuar a prisão”, disse.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vila Velha, a delegada Carolina Brandão, o homem marcava encontros com mulheres, as dopava e, em seguida, praticava os estupros e roubos.

“As vítimas eram todas mulheres em situação de vulnerabilidade, que realizavam programas sexuais. Após a análise de vestígios contundentes colhidos ao longo da investigação, foi possível representar pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça. Com o apoio do Cerco Inteligente e informações levantadas pela equipe, constatamos indícios de que o suspeito tentava deixar a cidade de Barra de São Francisco. Diante disso, foi coordenada uma ação integrada, com o apoio das forças de segurança, que resultou em sua localização e prisão”, informou a delegada Carolina Brandão.

O homem foi encaminhado à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi dado cumprimento ao mandado por estupro, expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.