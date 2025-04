Ivan Kley, pai do cantor Vitor Kley, morreu! Veja detalhes

O mundo do esporte recebeu com pesar a notícia do falecimento de Ivan Kley, ex-tenista brasileiro e pai do cantor Vitor Kley. A morte ocorreu na quinta-feira (3), em Itajaí, Santa Catarina, devido a um tromboembolismo. O ex-atleta chegou a ser atendido em uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Carreira no tênis profissional

Natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Ivan Kley se destacou no cenário esportivo brasileiro e internacional. Durante sua trajetória no tênis, alcançou o 81º lugar no ranking mundial de simples da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e chegou à 56ª posição nas duplas, consolidando-se como um dos principais nomes do esporte no Brasil.

Destaques e legado nas quadras

Kley participou de diversos torneios importantes ao longo da carreira, competindo contra alguns dos melhores tenistas do mundo. Seu desempenho o levou a ser reconhecido como um atleta de grande talento e dedicação. Além disso, ele contribuiu para o desenvolvimento do tênis no Brasil, servindo de inspiração para novas gerações.

Vida após o esporte

Após encerrar sua trajetória como jogador profissional, Ivan Kley manteve-se próximo ao esporte e à sua família. O ex-tenista se tornou uma referência para jovens atletas e um grande incentivador do talento de seu filho, Vitor Kley, que seguiu carreira na música e ganhou notoriedade no cenário pop brasileiro.

Repercussão da morte de Ivan Kley

A notícia da morte de Ivan Kley gerou comoção entre fãs, amigos e esportistas. Nas redes sociais, diversos nomes do esporte e da música prestaram homenagens ao ex-tenista, lembrando sua dedicação e contribuição ao tênis brasileiro. Seu filho, Vitor Kley, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a perda.

Causa da morte e atendimento médico

O ex-atleta foi vítima de um tromboembolismo, uma condição grave que ocorre quando um coágulo sanguíneo bloqueia um vaso sanguíneo, impedindo a circulação normal do sangue. Ele chegou a receber atendimento em um hospital de Itajaí, Santa Catarina, mas não resistiu às complicações da doença.

Ivan Kley e sua influência no esporte brasileiro

O impacto de Ivan Kley no esporte vai além dos títulos e posições no ranking da ATP. Sua trajetória inspirou tenistas brasileiros e ajudou a popularizar o tênis no país em uma época em que o esporte ainda não tinha tanto destaque. Seu comprometimento e paixão pelo jogo deixaram um legado importante para o esporte nacional.

Família e despedida

A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento. Amigos e admiradores do ex-tenista expressam apoio e solidariedade aos parentes nesse momento de luto. A perda de Ivan Kley deixa uma lacuna no esporte brasileiro, mas sua história seguirá viva na memória dos fãs e na trajetória do tênis nacional.

A morte do ex-tenista representa uma grande perda para o esporte brasileiro. Seu legado seguirá vivo na lembrança dos fãs, dos atletas e de todos que acompanharam sua trajetória dentro e fora das quadras.