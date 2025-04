IZA detona personagem de Vale Tudo: “segredo do sucesso é a humildade”

A cantora IZA fez uma participação especial no remake da novela Vale Tudo, interpretando a atração musical da festa promovida pela empresa Tomorrow. A cena destacou mais um momento de desprezo da personagem Maria de Fátima, vivida por Bella Campos, em relação aos seus pais, Rubinho (Júlio Andrade) e Raquel (Taís Araujo).

Após as gravações, IZA entrou na brincadeira com os fãs da novela e fez uma postagem irônica nos comentários da foto de Maria de Fátima no Instagram, “criticando” de forma bem-humorada a vilã:

“Nossa, encontrei essa menina nos bastidores do show que fiz ontem para uma empresa e ela me tratou super mal. Sei que ainda preciso me esforçar muito para chegar no nível de entrega do trabalho dela, mas acho que o segredo do sucesso é a humildade. Fica a dica.”

A publicação rapidamente se espalhou entre os fãs, que entenderam o tom descontraído da artista. A mensagem fazia uma referência direta à personagem de Bella Campos, conhecida por sua ambição desmedida e postura arrogante na trama.

As informações são do BNews.