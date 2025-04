Jay North, que interpretou Dennis, o Pimentinha, morreu

O ator Jay North, que interpretou “Dennis, o Pimentinha”, foi encontrado morto, neste domingo (6), em sua casa, localizada em Lake Butler, na Flórida. A sua amiga, a escritora Laurie Jacobson, confirmou a informação.

De acordo com Jacobson, North faleceu em decorrência de um câncer colorretal, condição que vinha enfrentando de forma reservada.

Ainda na infância, Jay North conquistou fama internacional ao protagonizar “Dennis, o Pimentinha”, exibida originalmente entre 1959 e 1963. No papel do menino levado que infernizava o vizinho Sr. Wilson, ele encantou o público norte-americano e, anos depois, também os telespectadores brasileiros em reprises da série. O personagem se tornou um ícone cultural, eternizando o nome de North na história da televisão.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui