João Neto é suspeito de agredir namorada; vídeo com imagens fortes

Na manhã desta segunda-feira (14), um vídeo que circula nas redes sociais mostra o advogado criminalista João Neto, de 47 anos, tentando estancar o sangramento no queixo de sua namorada. A cena ocorreu após uma suposta agressão dentro da residência do casal, localizada em Maceió (AL).

Mulher relata empurrão e queda

De acordo com o depoimento da vítima, João Neto a retirou à força do imóvel e, em seguida, a empurrou. A mulher caiu no chão, sofreu um corte profundo no queixo e precisou de atendimento médico. Equipes de emergência a encaminharam a um hospital particular, onde os médicos aplicaram três pontos.

Advogado é ex-militar e tem presença ativa nas redes sociais

João Neto, que atuou como militar da Polícia da Bahia, ganhou notoriedade como advogado criminalista e criador de conteúdo na internet. Ele publica vídeos com análises jurídicas e mostra momentos de sua rotina pessoal, o que ampliou sua visibilidade nas plataformas digitais.

Polícia prende João Neto em flagrante

Após a agressão, agentes da Operação Policial Litorânea (Oplit) prenderam João Neto em flagrante. Eles o conduziram até a Central de Flagrantes, onde ele permanece detido, à disposição da Justiça. A audiência de custódia está marcada para esta terça-feira (15).

Defesa de João Neto se pronuncia

A equipe de defesa de João Neto confirmou que tem conhecimento das imagens que registraram o episódio. No entanto, os advogados optaram por não comentar o caso em detalhes no momento. Eles informaram que os esclarecimentos serão prestados durante a audiência de custódia.