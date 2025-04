Jovem é abordado por criminosos na porta de casa em Jaguaré

Um jovem foi baleado na noite deste domingo (27) durante uma tentativa de assalto em frente à sua residência, no município de Jaguaré, Norte do Espírito Santo.

Com um ferimento grave no antebraço esquerdo, ele conseguiu fugir e acionar a polícia enquanto era socorrido em um carro particular na rodovia ES 430, nas proximidades do bairro São Roque.

Durante patrulhamento na região, uma equipe da Polícia Militar foi interceptada pelo veículo que transportava a vítima, que relatou ter sido surpreendida por dois homens armados ao sair de casa com a namorada para jantar. O jovem contou que, ao entrar em seu carro, percebeu os criminosos se aproximando de outro veículo estacionado nas redondezas.

Os assaltantes anunciaram o roubo com as armas em punho. Ele chegou a erguer as mãos e disse que poderiam levar o carro, mas um dos suspeitos reagiu de forma agressiva, o segurou pela camisa e apontou um revólver para sua cabeça. Em um momento de desespero, a vítima empurrou a arma e correu em direção a um posto de combustível. Durante a fuga, foi atingido por um disparo no braço.

Enquanto o jovem buscava socorro, a companheira dele também foi abordada pelos criminosos, que tentaram obrigá-la a dirigir o carro, mas não conseguiram dar partida por falta da chave. Eles ainda a pressionaram para entregar joias e dinheiro, chegando a obrigá-la a entrar novamente na residência. Pouco tempo depois, desistiram da ação e fugiram levando apenas o telefone celular da jovem, que foi encontrado posteriormente em um matagal próximo ao local.

Com as informações repassadas pela vítima, os policiais iniciaram diligências e localizaram um veículo com as mesmas características trafegando pela BR 101, sentido Vitória. Na abordagem, estavam dois homens, o condutor e um passageiro, que alegaram estar vindo de São Mateus com destino a Linhares.

Nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, mas tanto o carro quanto o motorista foram reconhecidos pela vítima como envolvidos no crime. Diante do reconhecimento, os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de São Mateus, onde o caso segue sob investigação.