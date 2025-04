Jovem é assassinaddo dentro de casa em Mucurici; entenda o caso

Um rapaz de 25 anos foi assassinado a tiros enquanto dormia, na noite de sexta-feira (18), no distrito de Água Boa, localizado em Mucurici, no extremo Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o atirador entrou no quarto onde a vítima descansava, efetuou os disparos e fugiu em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que uma motocicleta parou em frente à residência. Um homem desceu do veículo, entrou no imóvel e perguntou pelo jovem. Logo depois, ordenou que os presentes se escondessem atrás de uma mesa, seguiu até o quarto onde a vítima estava e atirou. A polícia informou que o rapaz foi encontrado deitado na cama, já sem vida e com diversas perfurações de bala pelo corpo.

A Delegacia de Polícia (DP) de Mucurici assumiu as investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou preso, conforme informou a Polícia Civil. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde será submetido à necropsia antes de ser liberado para os familiares.