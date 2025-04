Jovem é assassinado na frente de crianças em Barra de São Francisco

Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite da última quinta-feira (17) no bairro Colina, em Barra de São Francisco, região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu enquanto ele estava dentro de um carro, acompanhado por uma mulher e duas crianças.

A vítima chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher que o acompanhava contou aos policiais que dois homens se aproximaram do veículo e dispararam contra Marcos Felipe.

O corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. A Polícia Civil informou que o caso está sendo apurado pela Delegacia de Barra de São Francisco e, até o momento, ninguém foi preso pelo crime.

