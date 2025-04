Jovem é brutalmente agredido com facão e foice em Guaçuí

Um jovem foi vítima de uma tentativa de homicídio no bairro João Ferraz de Araújo, em Guaçuí, na última segunda-feira (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de agressão com arma branca. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída, sangrando e com diversos ferimentos.

Ao ser questionado, o jovem relatou que foi atacado com golpes de foice e facão por um conhecido. No entanto, ele não soube informar o motivo da agressão.

Após diligências, os policiais identificaram o suspeito, que confessou o crime e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e levou a vítima para o hospital da região. Até o momento, o estado de saúde do jovem não foi divulgado.