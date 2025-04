Jovem é torturado e alvejado após encontro com namorada de traficante

Um jovem de 19 anos foi espancado na madrugada desta quarta-feira (16), no bairro Novo Israel, em Manaus. Além das agressões, ele também foi alvejado com um tiro em cada mão.

Segundo o portal O Abutre, a polícia informou que o jovem teria saído para se encontrar com uma mulher que, supostamente, seria namorada de um traficante de drogas.

O jovem alegou que não sabia que a mulher tinha um relacionamento. Ao chegar ao bairro, ele foi capturado por vários homens armados e levado para uma área isolada. Ainda segundo a vítima, ele foi espancado, colocado de joelhos e alvejado nas palmas das mãos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui