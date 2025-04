Jovem mata padrasto a marretadas para defender a mãe em Guriri

Um homem de 46 anos foi assassinado a marretadas em Guriri, balneário de São Mateus, no último domingo (13).

De acordo com a Polícia Militar, um homem procurou a delegacia de Guriri e informou que seu sobrinho havia confessado ter assassinado o padrasto e escondido o corpo. Segundo ele, o jovem alegou que pretendia fugir da cidade em breve.

Imediatamente, os militares foram até a casa do jovem. Na residência, o suspeito contou que, na noite do crime, ele, a mãe e o padrasto haviam retornado da localidade conhecida como Meleiras, e que todos haviam consumido bebida alcoólica. Ainda segundo ele, em determinado momento, o casal começou a brigar, e a mulher foi agredida pelo marido. Ao ver a mãe sendo agredida, ele pegou uma marreta e golpeou o padrasto.

Após o ocorrido, o jovem, com a ajuda da mãe, arrastou o corpo do homem até o banheiro, colocou-o em um balde utilizado para guardar roupas sujas e, posteriormente, o transferiu para o veículo da família. Em seguida, jogaram o corpo em uma área de mata.

Mãe e filho levaram os policiais ao local onde haviam deixado o corpo. A vítima foi encontrada pelos militares e a perícia foi acionada. A arma utilizada no crime, uma marreta, foi apreendida. Contudo, os dois foram detidos e conduzidos para a 18ª Delegacia Regional.

