Jovens atletas de Alegre pedem ajuda para encontrar gato desaparecido

Desde o dia 2 de abril, a família de duas jovens atletas de Alegre está à procura do seu gato de estimação, Mingau, que desapareceu quando seria levado para castração. O animal pulou da moto do motoboy da clínica veterinária nas proximidades da praça do supermercado BC, em frente à sorveteria Frutos de Goiás, e desde então não foi mais visto.

Mingau é um gato de 3 anos, laranja, pesa cerca de 4,5 kg e usava uma coleira preta com pingente de gatinho no momento do desaparecimento. A família oferece recompensa para quem tiver informações que levem ao paradeiro dele.

A ausência do animal tem afetado especialmente Júlia, jovem atleta de 11 anos e tutora do gato, que convivia diariamente com ele. Segundo a família, o desaparecimento de Mingau tem influenciado até mesmo no rendimento dos treinos das meninas, já que ele era muito presente no dia a dia da equipe. Quem tiver informações sobre o animal pode entrar em contato com o número (28) 999640452.