Lancha pega fogo e bombeiros são acionados em praia de Guarapari

Na manhã deste domingo (13), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma embarcação na Praia dos Adventistas, em Guarapari.

Chegando ao local, todos os ocupantes da lancha já haviam sido retirados por um banana boat, sem ferimentos. Sobretudo, o veículo aquático pegou fogo cerca de 200 metros do mar, o que impossibilitou a tentativa de combater as chamas.

O motivo da lancha ter pegado fogo não foi esclarecido.

