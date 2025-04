Leandro Domingues morreu, mas não poderá receber homenagem do Vitória

Na noite da última terça-feira (1º), o futebol brasileiro perdeu um de seus grandes talentos. Leandro Domingues, ex-meia do Vitória, faleceu aos 40 anos após enfrentar uma dura batalha contra um câncer no testículo. Como resultado, a notícia abalou torcedores, ex-companheiros e clubes por onde passou, gerando inúmeras homenagens.

Vitória presta homenagem ao ex-jogador

Desde que a notícia foi divulgada, o Vitória utilizou suas redes sociais para lamentar a perda do ídolo e reforçar seu legado no clube. Além disso, a equipe entrará em campo nesta quarta-feira (2), contra o Universidad Católica, na estreia da Copa Sul-Americana, e prestará um minuto de silêncio em memória do ex-jogador.

Por outro lado, homenagens mais extensas não poderão ser realizadas. Isso porque a Conmebol, entidade responsável pela competição, estabelece regras rígidas que limitam manifestações dentro de campo.

Data e local do velório e sepultamento

Como informado por seu irmão, Kleiton Domingues, o velório ocorrerá nesta quarta-feira (2), às 12h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. Posteriormente, o sepultamento está marcado para as 16h30. Dessa forma, familiares, amigos e fãs terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens ao ex-jogador.

Trajetória no futebol e conquistas

Ao longo de sua carreira, Leandro Domingues construiu uma história de sucesso. Ainda jovem, foi revelado pelo Vitória, onde se destacou e conquistou seis títulos do Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste. Além disso, em sua passagem pelo clube, disputou 126 partidas e marcou 27 gols.

Depois de sua trajetória no futebol baiano, o meia também vestiu as camisas de Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa e Betim Futebol. Mais tarde, ele seguiu para o futebol japonês, onde brilhou com as cores do Kashiwa Reysol e do Yokohama FC, deixando uma marca importante no cenário internacional.

Reconhecimento e legado no esporte

Não por acaso, Leandro Domingues se tornou uma referência no futebol. Em 2011, por exemplo, foi eleito o melhor jogador da J-League, principal competição do Japão, depois de conduzir o Kashiwa Reysol ao título nacional. Esse reconhecimento reforçou sua importância no futebol asiático e garantiu seu nome na história do esporte.

Dessa maneira, com sua partida, o futebol brasileiro perde não apenas um grande atleta, mas também um profissional admirado por sua técnica e inteligência tática. No entanto, seu legado permanece vivo, servindo de inspiração para novas gerações de jogadores e para todos aqueles que acompanharam sua brilhante trajetória.