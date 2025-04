Leticia Cazarré revela conselho que recebeu do papa

Leticia Cazarré, cientista e mulher do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais nesta sexta-feira (25), para contar, pela primeira vez, o conselho que recebeu pessoalmente do papa Francisco durante um encontro no Vaticano, em maio de 2024. A publicação também atualiza o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de dois anos, que está internada em um CTI com um quadro de dificuldade respiratória.

“Foi um encontro muito lindo, muito abençoado, muito emocionante”, contou Leticia. “Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou: Filha, eu sei que é difícil, mas temos que seguir firmes.” Segundo ela, até então, só havia compartilhado a mensagem com amigos próximos e familiares.

Maria Guilhermina nasceu com uma condição congênita rara no coração e, desde o nascimento, tem passado por diferentes internações e cirurgias. Leticia contou que a piora da filha coincidiu com o dia em que havia planejado divulgar o vídeo sobre o encontro com o papa, em homenagem ao pontífice, que morreu no último domingo, 21, no Vaticano.

“Confesso que, ao vê-la com dificuldades para respirar o dia todo, me entristeci muito. Desta vez foi mais difícil do que todas as últimas. Eu não queria vê-la sofrer de novo. Não consigo entender. Mas aceito. E peço a Deus que não esqueça de me dar as graças necessárias para viver com ela mais um sacrifício de internação”, disse.

Ela também mencionou o desafio de equilibrar a rotina familiar, especialmente no cuidado com o caçula, Vicente, que passou por exames de ressonância no mesmo dia. “A vida pessoal falou mais alto do que a vida profissional”, desabafou.

Com a filha recebendo os cuidados necessários e apresentando melhora, Leticia disse ter sentido que este era o momento certo para dividir publicamente a experiência com o papa. No fim do relato, ela citou outra frase do pontífice que a marcou: “Algumas realidades só podem ser vistas com os olhos limpos pelas lágrimas”.

Confira a publicação aqui

Estadao Conteudo