Linkin Park Curitiba: veja onde adquirir ingressos para o show inédito

A aguardada pré-venda de ingressos para o show do Linkin Park em Curitiba começa nesta terça-feira (2). A banda se apresenta no estádio Couto Pereira, no dia 5 de novembro (quarta-feira), prometendo uma noite inesquecível para os fãs.

Onde comprar ingressos para o show do Linkin Park em Curitiba?

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 11h, tanto no site da Ticketmaster quanto na bilheteria oficial, localizada no próprio estádio Couto Pereira. No entanto, a pré-venda é exclusiva para clientes Santander, que poderão adquirir as entradas com pagamento no cartão de crédito, em até 5x sem juros.

Setores e preços dos ingressos

Ao todo, o evento contará com sete setores diferentes, oferecendo opções variadas para os fãs. Assim, os valores dos ingressos variam entre R$ 297,50 (meia-entrada) e R$ 1.250 (inteira), conforme a escolha do setor.

Quando começa a venda geral?

A princípio, a pré-venda é destinada apenas a clientes Santander. Posteriormente, a venda geral dos ingressos será aberta ao público em data ainda a ser divulgada. Portanto, fãs que não possuem cartão Santander devem ficar atentos para garantir suas entradas assim que a comercialização for ampliada.

Show do Linkin Park no Brasil: expectativa dos fãs

Desde o anúncio da turnê, a expectativa entre os fãs brasileiros tem crescido. Afinal, sucessos como “In The End”, “Numb” e “Crawling” marcaram gerações e prometem emocionar o público em Curitiba. Além disso, a banda é conhecida por suas apresentações intensas e cheias de energia.

Como chegar ao estádio Couto Pereira?

O estádio Couto Pereira, localizado no bairro Alto da Glória, é de fácil acesso. Para quem pretende ir ao show, há diversas opções de transporte, como ônibus, aplicativos de mobilidade e estacionamentos próximos. Dessa forma, planejar o trajeto com antecedência pode evitar imprevistos no dia do evento.

Dicas para garantir seu ingresso

Como os ingressos devem se esgotar rapidamente, é essencial se preparar. Para aumentar as chances de compra, siga estas recomendações:

Acesse o site da Ticketmaster com antecedência para evitar instabilidades;

para evitar instabilidades; Verifique o limite do cartão de crédito para evitar problemas na hora da compra;

para evitar problemas na hora da compra; Mantenha os dados pessoais e de pagamento atualizados no site da Ticketmaster;

no site da Ticketmaster; Caso vá até a bilheteria, chegue cedo para evitar longas filas.

Linkin Park Curitiba: show imperdível!

Sem dúvida, a passagem do Linkin Park por Curitiba será um dos eventos mais aguardados do ano. Por isso, quem deseja garantir um lugar no show deve ficar atento à pré-venda e agir rapidamente.

Para mais informações e atualizações sobre o show, acompanhe os canais oficiais da banda e da Ticketmaster.