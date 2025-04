Lula exalta legado do Papa Francisco e decreta luto nacional

Na manhã desta segunda-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou sobre a morte do Papa Francisco, destacando o legado de acolhimento, solidariedade e defesa dos mais vulneráveis deixado pelo pontífice argentino. Em nota oficial, Lula decretou luto de sete dias em todo o país.

“O mundo perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo”, afirmou o presidente. “O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos.”

Lula destacou a atuação do Papa como um líder espiritual que, inspirado pela oração de São Francisco de Assis, buscou incansavelmente promover a paz, a união e a compreensão entre os povos. “Ele levou amor onde havia ódio e buscou a união onde havia discórdia”, disse.

O presidente também ressaltou o papel de Francisco na defesa do meio ambiente e na crítica aos modelos econômicos que aprofundam desigualdades sociais. “Com sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas, denunciando as injustiças geradas por sistemas que privilegiam poucos em detrimento de muitos.”

Lula relembrou ainda os encontros que teve com o Papa ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva. “Fomos recebidos com carinho e compartilhamos ideais de paz, igualdade e justiça — valores essenciais para o mundo de ontem, de hoje e de amanhã.”

Em sua homenagem, o presidente pediu conforto às pessoas que sofrem com a perda do líder religioso. “O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações”, concluiu.

