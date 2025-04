Mãe acorrenta filha de 14 anos para impedir que ela fuja com namorado

Uma adolescente, de 14 anos, foi acorrentada dentro de casa pela própria mãe, com o apoio do padrasto, após contar que iria fugir com seu namorado. O caso aconteceu na última segunda-feira (21), na cidade de Nossa Senhora do Socorro, no interior de Sergipe.

De acordo com o portal BNews, foi a a vó da criança quem fez a denúncia. Ela contou que a briga começou quando a adolescente insistiu em se relacionar com o rapz, contra a vontade da mãe. Com isso, a mulher teria pedido ajuda ao companheiro e prendeu a menina com uma corrente e cadeado ao pé da cama.

O padrasto foi preso em flagrante, enquanto a mãe permanece em liberdade devido à necessidade de cuidar de duas crianças pequenas.

Na entrevista, a idosa também acusou o homem de tê-la estuprado, acusação que foi formalmente denunciada por ela em 2019. Segundo ela, a situação teria gerado conflitos familiares e, além disso, teria sido ignorada por parte da filha.

Em resposta às denúncias, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que lavrou um auto de prisão em flagrante contra o homem, suspeito de cárcere privado e maus-tratos. Atualmente, a adolescente está sob acompanhamento do Conselho Tutelar, que já adotou todas as medidas de proteção necessárias. Por fim, o caso segue sob investigação.