Maria Gladys nega que tenha recebido ajuda da neta, Mia Goth

A atriz Maria Gladys se manifestou após as recentes polêmicas envolvendo seu nome e sua situação financeira. Em entrevista concedida a uma coluna da rádio Tupi FM, Gladys negou ter recebido ajuda da neta Mia Goth, e disse que não acusou Maria Thereza, sua filha, de roubar o dinheiro de sua aposentadoria.

Na última quinta-feira, a filha da atriz pediu ajuda para resgatar a mãe, dizendo que ela estava “na rua, confusa e sem dinheiro”. Segundo Maria Thereza, Gladys estaria perdida na cidade de Santa Rita de Jacutinga, em Minas Gerais, sem recursos para voltar ao Rio de Janeiro. A atriz, no entanto, disse que foi para a cidade por vontade própria.

“Eu amo esse lugar. Aqui é tranquilo, gosto de tomar minha cervejinha, conversar com os amigos. Quero viver aqui e seguir trabalhando”, falou à rádio.

Diante das preocupações públicas com Gladys, foi especulado que a atriz britânica de Pearl e MaXXXine teria enviado dinheiro a avó, oferecendo custear as passagens para que ela fosse morar em Londres. Mas Gladys nega o auxílio.

“Ela não me ligou, não mandou nada. Eu não estou sabendo de ajuda nenhuma e, sinceramente, nem quero saber dessas fofocas”, declarou.

Gladys também esclareceu o contexto de um áudio em que falava sobre o fato de seu dinheiro estar com Maria Thereza. Na gravação, a atriz chorava questionando como iria sair de Jacutinga, já que chegou lá sem saber que não tinha nada na conta, cujos acessos estavam com a filha. “Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde eu vou ficar, na rua?”, questionou.

Agora, ela afirma que houve um mal-entendido, e que não queria acusar a filha. “Eu não sei mexer em conta, nem na internet. Falei aquilo num momento de desabafo, mas não foi uma acusação. A Maria Thereza é uma ótima filha, e eu a amo muito”, afirmou.

Estadao Conteudo

