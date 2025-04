Masters de Monte Carlo: confira o resultado do jogo de Carlos Alcaraz

O Masters de Monte Carlo 2025 entra em sua fase decisiva neste sábado (12) com duas semifinais imperdíveis. O torneio, que integra a série ATP Masters 1000, é um dos mais tradicionais eventos no circuito de saibro, reunindo os principais nomes do tênis mundial.

As partidas serão transmitidas ao vivo pela ESPN 3, na TV fechada, e também pelo streaming Disney+.

Davidovich Fokina x Alcaraz: duelo espanhol abre o dia às 08h

Para abrir a rodada, a primeira semifinal do Masters de Monte Carlo será entre os espanhóis Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz, às 08h (horário de Brasília).

Carlos Alcaraz, considerado um dos favoritos ao título, vem apresentando consistência e força mental, principalmente nos momentos decisivos.

, considerado um dos favoritos ao título, vem apresentando , principalmente nos momentos decisivos. Por outro lado, Davidovich Fokina surpreendeu ao eliminar adversários importantes e tenta repetir o feito de 2022, quando foi vice-campeão do torneio.

Portanto, esse confronto promete ser marcado por intensidade e alto nível técnico, reforçando a tradição dos duelos espanhóis no saibro.

Alex de Minaur x Lorenzo Musetti: confronto equilibrado às 09h30

Logo em seguida, às 09h30, o australiano Alex de Minaur enfrenta o italiano Lorenzo Musetti em um embate que promete muito equilíbrio.

De um lado, De Minaur aposta em sua agressividade e velocidade para superar os desafios da superfície.

, aposta em sua para superar os desafios da superfície. Do outro, Musetti, especialista no saibro, se destaca pela variação tática e técnica refinada.

Além disso, ambos vêm de campanhas sólidas e buscam a primeira final em Monte Carlo, o que torna o duelo ainda mais emocionante.

Transmissão ao vivo: ESPN 3 e Disney+

Para quem quer assistir, as semifinais do Masters de Monte Carlo 2025 serão exibidas ao vivo:

Na TV paga , pela ESPN 3 .

, pela . Na internet, o Disney+ transmitirá as partidas com imagens em alta qualidade e comentários ao vivo.

Dessa forma, os fãs não perderão nenhum detalhe desta fase decisiva.

Expectativa por uma final inédita

Com a eliminação de Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas nas fases anteriores, o torneio segue para uma possível final inédita. Sendo assim, a nova geração do tênis masculino ganha ainda mais espaço, evidenciando a renovação no circuito da ATP.

Monte Carlo: tradição e prestígio no saibro

Disputado em Mônaco, o Masters de Monte Carlo é um dos eventos mais antigos e respeitados do tênis. Criado em 1897, o torneio é considerado uma etapa fundamental na preparação para o Roland Garros, segundo Grand Slam do ano.

Por esse motivo, sua importância vai além da pontuação: ele serve como termômetro para a elite do saibro.

Alcaraz busca título inédito em Monte Carlo

Embora já tenha conquistado Grand Slams e outros Masters 1000, Carlos Alcaraz ainda busca sua primeira vitória em Monte Carlo.

Neste sábado, a semifinal representa uma oportunidade valiosa para ampliar sua galeria de troféus e consolidar sua supremacia no saibro europeu.

Musetti mira sua primeira final em Masters 1000

Aos 23 anos, o italiano Lorenzo Musetti tenta chegar à primeira final de sua carreira em torneios Masters 1000.

Até agora, sua campanha é a melhor em Monte Carlo, o que reforça sua evolução no circuito profissional.

De Minaur quer superar limites no saibro

Por fim, o australiano Alex de Minaur tenta quebrar a barreira histórica que o afasta dos títulos no saibro. Tradicionalmente mais forte em superfícies rápidas, ele quer provar que também pode ser competitivo na terra batida.

Assim, uma vitória contra Musetti pode marcar um ponto de virada em sua trajetória.