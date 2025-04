Meu Imposto de Renda: acesse a declaração pré-preenchida completa

A partir desta terça-feira (1º), os contribuintes já podem utilizar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, referente ao ano-base 2024. O recurso foi liberado pela Receita Federal e tem como principal vantagem facilitar o preenchimento da declaração. Dessa forma, os erros são reduzidos, e o envio das informações se torna mais ágil.

Contribuintes podem acessar a opção pré-preenchida

O método tradicional para entrega do Imposto de Renda começou em 17 de março. No entanto, a opção de preenchimento automático foi disponibilizada apenas 13 dias depois. Com essa alternativa, os contribuintes podem optar por preencher os dados manualmente ou contar com a comodidade do modelo pré-preenchido, que já traz rendimentos, deduções e bens registrados no sistema da Receita.

Instabilidade no sistema gera reclamações

Apesar da expectativa em torno da nova funcionalidade, muitos usuários enfrentaram dificuldades para acessá-la. Logo no início da manhã, por volta das 8h, diversas pessoas tentaram utilizar o portal Meu Imposto de Renda, mas encontraram instabilidades. Como resultado, vários contribuintes manifestaram insatisfação nas redes sociais e em canais de atendimento da Receita.

Receita Federal trabalha para resolver falhas técnicas

Diante do problema, a Receita Federal informou que técnicos já estão atuando para normalizar o sistema. Segundo o órgão, a expectativa é que a ferramenta esteja completamente funcional até as 9h, garantindo que os contribuintes possam utilizar o serviço sem interrupções ou falhas.

Passo a passo para acessar a declaração pré-preenchida

Para aqueles que desejam utilizar a opção pré-preenchida, o processo é simples. Primeiro, o contribuinte deve acessar o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) no site da Receita Federal. Depois, é necessário realizar o login utilizando uma conta Gov.br com nível de segurança prata ou ouro. Além disso, a declaração também pode ser acessada por meio do programa Meu Imposto de Renda, disponível para computadores e dispositivos móveis.

Benefícios da declaração pré-preenchida

Em comparação ao preenchimento manual, essa funcionalidade oferece diversas vantagens. Primeiramente, os erros são minimizados, tornando o envio mais rápido e seguro. Além disso, o risco de cair na malha fina diminui, pois os dados são obtidos diretamente das bases da Receita. Outro benefício é a praticidade para quem possui múltiplas fontes de renda, eliminando a necessidade de reunir documentos manualmente.

Quem pode usar a declaração automática?

Nem todos os contribuintes podem utilizar a funcionalidade. Para acessá-la, é essencial possuir uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro. Além disso, aqueles que optam pelo modelo simplificado da declaração encontram ainda mais facilidade no uso desse recurso.

Prazo final para entrega do IR 2025

O período de entrega do Imposto de Renda 2025 segue até 31 de maio. Quem enviar a declaração mais cedo tem uma vantagem: poderá ser incluído nos primeiros lotes de restituição, que começam a ser pagos ainda no primeiro semestre do ano. Portanto, antecipar o envio pode garantir um recebimento mais rápido dos valores a serem restituídos.

Dicas para evitar problemas no acesso

Para evitar transtornos ao acessar o sistema, a Receita Federal recomenda algumas medidas. Antes de tudo, é fundamental verificar se a conta Gov.br está ativa e com os dados atualizados. Além disso, optar por horários de menor movimento e garantir uma conexão estável com a internet pode ajudar a evitar dificuldades no uso da ferramenta.

Receita monitora o funcionamento da ferramenta

Por fim, a Receita Federal reforçou que segue acompanhando a situação e poderá divulgar novas atualizações ao longo do dia. Caso surjam dúvidas ou problemas, os contribuintes devem buscar informações no site oficial da Receita ou nos canais de atendimento disponíveis.