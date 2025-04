Ministro visita Ifes de Piúma e anuncia investimentos

O município de Piúma recebeu, nesta segunda-feira (14), a visita do Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula, em uma agenda dedicada ao fortalecimento da cadeia produtiva da pesca e da aquicultura no Espírito Santo. A visita ao Ifes – Campus Piúma ficou marcada com o lançamento de ações estratégicas para o setor e o anúncio de novos investimentos.

No campus, o ministro anunciou o curso “Requisitos Higiênico-Sanitários para Embarcações Pesqueiras de Produção Primária”, coordenado pelo Prof. Gabriel Domingos Carvalho, voltado à capacitação de profissionais do setor pesqueiro, com foco no controle de qualidade e na segurança alimentar, conforme as normas sanitárias vigentes.

Também foi lançado o projeto “Reconhecimento e fortalecimento da cadeia produtiva da pesca oceânica do Espírito Santo: Formação de recursos humanos, caracterização da frota pesqueira e pesquisa aplicada à avaliação de estoques e desenvolvimento de co-produtos”, coordenado pelo Prof. Jones Santander Neto. As ações fazem parte dos esforços do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) para impulsionar a atividade pesqueira no Espírito Santo e no Brasil, promovendo desenvolvimento econômico com foco na sustentabilidade e na qualificação profissional.

O ministro destacou a relevância do Ifes – Campus Piúma ao mencionar que, ao longo de toda a agenda no Espírito Santo – que incluiu visitas ao Terminal Pesqueiro Público de Vitória, ao Terminal de Itapemirim e a três grandes empresas do setor pesqueiro (Atum do Brasil, Estrela do Mar e Fishes Brazil) – foi possível encontrar profissionais formados pela instituição em diferentes etapas da programação. Esse reconhecimento evidencia o papel do campus na formação técnica e no fortalecimento da cadeia produtiva da pesca no estado.

Durante a visita, o diretor-geral do Ifes – Campus Piúma, Marcelo Fanttini Polese, aproveitou a ocasião para entregar ao ministro uma medalha em homenagem e agradecimento pela parceria em favor da educação pública e do fortalecimento do setor pesqueiro.