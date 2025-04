Mistério em Alegre: corpo coberto com lençol é encontrado em rodovia

Nesta segunda-feira (14), por volta das 20h40, a Polícia Militar (PM) prosseguiu até o km 77 da BR-482, em Rive, distrito de Alegre, para averiguar a informação de que havia um corpo caído às margens da rodovia.

Quando os militares chegaram ao local, no final da reta do IFES de Alegre, o indivíduo de 36 anos estava morto, com um lençol cobrindo seu corpo e, cercado por diversas pessoas. Ninguém soube informar o que havia acontecido com a vítima.

O local foi isolado pela guarnição e a perícia da Policia Civil (PC) foi acionada.