Monte Carlo Open: vejo o resultado da final entre Alcaraz e  Musetti

A final do Masters 1000 de Monte Carlo 2025 será disputada neste domingo (13) entre dois jovens talentos do circuito: Carlos Alcaraz, da Espanha, e Lorenzo Musetti, da Itália. A partida promete um duelo de alto nível técnico no tradicional saibro monegasco.

Onde assistir à final ao vivo

Os fãs de tênis poderão acompanhar a decisão ao vivo pela ESPN 3, canal de TV por assinatura. Para quem prefere assistir online, o confronto também será transmitido pelo Disney+, plataforma de streaming que exibe os principais torneios do circuito ATP. Assista aqui.

Alcaraz busca título inédito em Monte Carlo

Carlos Alcaraz chega à final embalado por uma campanha sólida e sem perder sets. Atual número 2 do mundo, o espanhol tenta conquistar seu primeiro título em Monte Carlo e reforçar seu favoritismo para a temporada de saibro, que culmina com Roland Garros.

Musetti tenta surpreender e fazer história

Lorenzo Musetti faz sua primeira final em um torneio Masters 1000. O italiano, especialista no saibro, venceu adversários de peso durante o torneio e chega confiante para encarar o maior desafio de sua carreira. Uma vitória pode impulsioná-lo para o top 10 do ranking mundial.

Confronto de estilos técnicos no saibro

O jogo promete ser marcado por trocas longas e variações táticas. Alcaraz combina potência e agressividade, enquanto Musetti aposta na criatividade, drop shots e variações de ritmo. O duelo entre os dois jovens talentos deve oferecer um espetáculo ao público.

Retrospecto entre Alcaraz e Musetti

Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti já se enfrentaram em outras ocasiões, com vantagem para o espanhol no histórico geral. No entanto, Musetti já surpreendeu o rival no saibro anteriormente, o que aumenta ainda mais a expectativa para uma final equilibrada.

Torneio mantém tradição de revelar estrelas

O Masters 1000 de Monte Carlo é conhecido por abrir espaço para novas gerações. Em 2025, a tendência se confirma com a presença de dois tenistas abaixo dos 25 anos na decisão. O torneio reforça sua posição como etapa essencial da temporada de saibro.

Preparação para Roland Garros

A final deste domingo serve como termômetro para o segundo Grand Slam do ano. Tanto Alcaraz quanto Musetti chegam fortes para Roland Garros, e o desempenho em Monte Carlo pode influenciar diretamente o favoritismo em Paris.

Expectativa de público e audiência global

Com dois jogadores carismáticos e em alta no circuito, a final tem tudo para atrair grande audiência global. A organização espera casa cheia no Estádio Rainier III, enquanto as transmissões ao vivo devem alcançar milhões de espectadores ao redor do mundo.

Decisão promete emoção e técnica apurada

Carlos Alcaraz x Lorenzo Musetti será um duelo entre dois dos tenistas mais promissores da nova geração. A final do Masters 1000 de Monte Carlo 2025 tem todos os ingredientes para ser uma das mais emocionantes da temporada.